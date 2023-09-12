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НовостиПолитика12 сентября 2023 13:35

Ветераны группы «Альфа» наградили Леонида Пасечника орденом «Ветеранская Слава»

Награду главе ЛНР вручил полковник Михаил Картофельников, участвовавший в операции «Байкал-79» в Кабуле
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава ЛНР Леонид Пасечник получил орден «Ветеранская Слава» Фото: Мария Берниц

Глава ЛНР Леонид Пасечник получил орден «Ветеранская Слава» Фото: Мария Берниц

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник получил орден «Ветеранская Слава» I степени. Наградили политика члены международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», которые находились в Луганске.

Награду Пасечнику вручил полковник Михаил Картофельников, участвовавший в операции «Байкал-79» в Кабуле и обеспечивавший личную безопасность руководителей Афганистана в 1979-80 годах.

После церемонии награждения глава ЛНР провел с ветеранами спецподразделения разговор о ходе специальной военной операции и положении дел в республике. Стороны затронули тему оказания членами ассоциации «Альфа» гуманитарной помощи российским военным, участвующим в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

Фото: Марии Берниц (газета «Спецназ России»).

Фото: Марии Берниц (газета «Спецназ России»).

Напомним, с инициативой учреждения собственной награды международной ассоциации «Альфа» выступили майор Вячеслав Ярцев и полковник Александр Михайлов. Орден «Ветеранская Слава» имеет две степени и выполнен в золоте и серебре. Каждый орден имеет свой номер, к нему прилагается орденская книжка.