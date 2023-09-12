Суд приговорил одного из соучастников убийства Япончика к 16 годам тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский городской суд приговорил одного из соучастников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) – Нугзара Папаву – к 16 годам лишения свободы.

«Суд приговорил Папаву к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Напомним, в январе 2021 года Следственный комитет России определил личности предполагаемых убийц Япончика. Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия. Следствие полагает, что Бутба стрелял в Иванькова, а Папава в тот момент находился на месте происшествия, прикрывал отход киллера.