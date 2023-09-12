МИД Франции сообщил о задержании советника по делам французов в Нигере Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Франции требует немедленно освободить французского гражданина, которого задержали в Нигере 8 сентября. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

По официальным данным, 8 сентября службы безопасности в Нигере задержали Стефана Жюльена, советника по делам граждан Франции, которые проживают за рубежом.

"Министерство иностранных дел Франции призывает к его немедленному освобождению. С первого дня наше посольство работает над обеспечением консульской поддержки нашего гражданина", - сообщает агентство со ссылкой на заявление официального представителя ведомства.

Ранее мятежники, которые захватили власть в Нигере, потребовали от Франции установить сроки вывода своих войск с территории государства. На данный момент в Нигере находится около полутора тысяч французских военнослужащих.