Россиянам объяснили, почему осенью чаще хочется спать Фото: Shutterstock

Осенью у людей повышается концентрация мелатонина в крови, что и приводит к постоянной тяге ко сну. Об этом рассказала врач-эндокринолог Светлана Шокур в беседе с «Газетой.Ru».

— Осенью световой день становится короче, и наступает дождливая погода. Солнце, которое проникает сквозь тучи, зачастую не дает нужного количества солнечного света для выработки витамина D. Большая часть населения России находится в хроническом дефиците витамина D, — подчеркнула специалист.

Нутрициолог Екатерина Шаповалова в беседе с Пятым каналом отметила, что от количества витамина D зависит не только здоровье человека, но и красота. Из-за дефицита этого витамина могут начать выпадать волосы и расслаиваться ногти. Иногда нехватка витамина D может приводить к развитию панических атак.

Чтобы увеличить поступление различных витаминов в организм, нутрициолог Ирина Мансурова советует употреблять некоторые овощи и фрукты с кожурой, поскольку именно в кожуре содержится большое число витаминов. Эти слова специалиста опубликовали «Известия».