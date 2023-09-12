Профессор Краснов предупредил о смертельной опасности при быстрых перекусах шаурмой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России в последнее время зарегистрировано сразу несколько случаев отравления шаурмой.

В Курской области врачи оказали помощь 15 пострадавшим, а 23-летняя девушка скончалась. Точки продаж опасного продукта закрыты. Четверо подозреваемых граждан Таджикистана по делу о смертельном отравлении находятся под домашним арестом.

Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Приволжского исследовательского медицинского университета Виктор Краснов отметил, что от подобного никто не застрахован. Так что к быстрым перекусам нужно относиться особенно щепетильно.

Если появились первые симптомы: тошнота, рвота, головная боль, температура, нужно обратиться к врачу.

Если при отравлении помощь оказана своевременно и профессионально, то риски минимальные. А вот ситуация, когда пострадавший не обратился к врачу, имея хронические заболевания, считается крайне опасной.

-Например, если вы отравились едой, страдая стенокардией, то есть риск умереть от инфаркта, который спровоцирует токсикоинфекция, - пояснил специалист ИА RuNews24.ru.

При любом хроническом заболевании отравление повышает нагрузку на организм.