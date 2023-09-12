Митя Фомин признался, что открыл для себя секрет долголетия Фото: СОЦСЕТИ

Митя Фомин готовится к знаменательному событию в своей жизни –27 января артисту исполнится 50 лет. В честь юбилея будут организованы большие концерты.

Кажется, что времени еще много, но на самом деле работа, которую предстоит выполнить, очень большая и кропотливая. Чтобы на все хватило сил, артист решил съездить в отпуск. Недавно он был в Африке, говорит, что не потратил на отпуск ни копейки, хотя и провел на берегу океана почти месяц.

Сэкономить получилось благодаря друзьям, которым живут за границей. Они пригласили артиста на виллу на берегу Индийского океана.

Помимо Кении, артист успел много поездить по России в свой отпуск, в том числе, пообщаться с местными долгожителями. Как шутит сам исполнитель, «искали, где на Руси жить хорошо». Видели долгожителей в Москве, в Крыму, Краснодарском крае, Тамани, Якутии, Новосибирске, Карелии и других местах.

В итоге артист пришел к выводу, что независимо от региона, долгожителей объединяет одно – любовь к своему делу.

-Скажу так. Это люди, которые никогда не сидели без дела, у них у всех есть свои любимые профессии и хобби, они полностью растворены в них и все время находятся в движении. Ребята, движение – это жизнь, - сказал артиcт сайту mk.ru.