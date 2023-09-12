Корпорация Apple представила новые iPhone 15 в титановом корпусе

Корпорация Apple представила новые iPhone 15 и MacBook Air Фото: REUTERS

Корпорация Apple продемонстрировала пользователям смартфоны нового поколения iPhone 15 и iPhone 15 Pro, свежую серию Apple Watch. Согласно официальным данным компании, процессоры А16 Bionic, установленные в новые смартфоны, будут потреблять на 20% меньше энергии, чем процессоры в старых моделях.

Так, представлены iPhone 15 и iPhone 15 Plus, которые получили титановые корпуса и новые камеры на 48 мегапикселей. В компании пообещали, что рамка смартфонов станет заметно тоньше и устройства будут покрываться особым керамическим материалом, защищающим их от повреждений. Также производитель отказался от разъема Lightning, его сменил USB Type-C.

Впервые в линейке продукции Apple смартфоны будут изготавливаться из того же титана, который применяется при производстве марсоходов. Это увеличит прочность устройств и одновременно сильно снизит их вес.

Стоимость базовой версии составит 999 долларов, а версия Plus - 1199 долларов.

Ранее KP.RU сообщил, что весной 2022 года корпорация Apple запретила продавать свою продукцию в России.