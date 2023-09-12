Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз личных вещей гражданами России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия (ЕК) пересмотрела в сторону смягчения свои разъяснения о том, как государствам ЕС необходимо применять запрет на ввоз из России широкого спектра товаров, об этом сообщило издание РБК.

Странам ЕС при исполнении импортного эмбарго следует прежде всего сосредоточиться на автомобилях въезжающих россиян.

В обновленной рекомендации запрещен ввоз в ЕС любых товаров из перечня, включая пассажирские автомобили. При этом ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей.

Уточнялось, что на предметах личной гигиены или одежде, скорее всего, не будет акцентироваться внимание таможни. В данном случае они должны применять запрет «пропорциональным и разумным образом».

Однако, в разъяснении ЕК ничего не сказано про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты.

Как писал сайт KP.RU, 10 сентября ЕК подтвердила, что страны ЕС запретили въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. Также нельзя провозить некоторые личные вещи, в том числе смартфоны. По данным ведомства, многие вещи попадают под категорию «запрещенный импорт».

Отмечалось, что неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, поскольку скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России.

При этом, не имеет значение и временной промежуток, на который ввозится автомобиль сообщили в Еврокомиссии.

Напомним, россияне не должны ввозить в ЕС автомобили, мобильные телефоны, чемоданы и даже туалетную бумагу. Звучит абсурдно, но это следует из недавнего разъяснения ЕК особенностей санкционного законодательства. Дело в том, что еще в 2014 году в отношении России начали действовать ограничительные меры «за действия на Украине».