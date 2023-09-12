Минэкономразвития заложило в прогноз курс доллара свыше 90 рублей в 2024 году Фото: REUTERS

Минэкономразвития заложило в новый макропрогноз курс доллара более 90 рублей в 2024 году, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.

«В 2023 году курс доллара ожидается на уровне 85,2 рублей, в 2024 году — 90,1 рублей, в 2025 году — 91,1 рубля, в 2026 г. — 92,3 рублей», — говорится в документе.

Как писал сайт KP.RU, 14 апреля Минэкономразвития России прогнозировал курс рубля на 2023 год на уровне 76,5 рубля за доллар США. В 2024-2026 годах, по мнению ведомства, стоит ожидать плавное снижение курса до 78,8 рубля за доллар.

В ведомстве отмечали, что с учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год оцениваем на уровне 76,5 рубля за доллар. В дальнейшем прогнозируем плавное номинальное ослабление рубля - до среднегодового курса 78,8 рубля за доллар в 2024-2026 годах.