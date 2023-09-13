Вице-премьер: Венгрия не выдаст Киеву военнообязанных и не передаст их данные Фото: REUTERS

Венгрия не собирается выдавать Киеву военнообязанных беженцев и передавать данные о них, об этом заявил вице-премьер Жолт Шемьен порталу ATV.

«Мы не проверяем ни одного украинского беженца на предмет того, военнообязанный он с украинской точки зрения или нет. Венгрия не выдаст их Украине», - сообщил Шемьен.

По его словам, каждый прибывающий в Венгрию с Украины - свободный человек, который «может свободно решать, оставаться здесь, ехать дальше на Запад или - если решит - возвращаться».

Чиновник подчеркнул, что ни беженца, ни его данные Венгрия не выдаст.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября стало известно, что власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые незаконным путем покинули страну после начала специальной военной операции.

Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которым Владимир Зеленский запретил покидать Украину после 24 февраля 2022 года.

Погранохрана Польши сообщала, что после начала СВО польско-украинскую границу пересекло около 2,87 миллиона граждан Украины призывного возраста. За минувшие полтора года обратно вернулись 2,8 миллионов.

Ранее Польша уже выдала Украине тех граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Евросоюз.