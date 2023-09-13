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НовостиПолитика13 сентября 2023 6:47

Минобороны РФ: ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю

Система ПВО сбила семь ракет, еще три безэкипажных катера были уничтожены
Дарья ЧИПУРНАЯ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что ночью 13 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили ракетную атаку на Севастополь.

По данным российского оборонного ведомства, в сторону Севастополя были направлены 10 украинских крылатых ракет, чья цель была судоремонтный завод имени С. Орджоникидзе.

Кроме того, в сторону кораблей Черноморского флота были направлены три безэкипажных катера.

Российская ПВО сбила семь крылатых ракет ВСУ, а патрульных корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катера. "В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", - заявили в МО.

Ранее KP.RU писал, что в результате украинской атаки на заводе в Севастополе возникло возгорание, пострадали 24 человека, у четверых из которых травмы средней степени тяжести.