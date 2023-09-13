Партнерство России и Монголии обсудили на Восточном экономическом форуме. Фото: Росконгресс

Бизнес-диалог «Россия – Монголия» состоялся в рамках Восточного экономического форума. Участники дискуссии отметили, что Монголия является стратегическом партнером для РФ, сотрудничество двух государств имеет большой потенциал.

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач рассказал, что РФ серьезно увеличила поставки минерального топлива, мяса, злаков, кормов для животных и неорганической химии в Монголию.

По словам члена коллегии по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, за последние товарооборот между двумя странами за последние пять лет увеличился более чем в два раза. Слепнев сообщил, что в настоящее время стоит задача превратить транспортный коридор, который связывает Россию с Китаем и проходит через Монголию, в экономический. В то же время он отметил дисбаланс в структуре торговли между двумя государствами, и эту проблему, по его мнению, нужно решать.

С ним согласился советник председателя монгольской части Монголо-Российской межправительственной комиссии Наранхуу Халзхуу. По его данным, примерно 95% общего товарооборота приходится на российский экспорт, тогда как на экспорт из Монголии в Россию только 5%.

«Для Монголии как скотоводческой страны, где 40% населения живет в степи, пастбищным скотоводством, стоит проблема реализации скотоводческой продукции. Экспорт этой продукции на российский рынок практически остановился, застыл на уровне 1990 года», - пояснил Халзхуу.

Слепнев, в свою очередь, заявил, что Россия в ближайшей перспективе может нарастить поставки мяса из Монголии на 50 тысяч тонн.

«По той номенклатуре, которую реализует Монголия, у нас есть дефицит по балансу на внутреннем рынке. Это, прежде всего, мясо крупного рогатого скота, конина, баранина», - рассказал он.

Директор департамента инвестиционной политики министерства экономики и развития Монголии Анар Бат-Ирээдуй отметил, что страна готова также рассмотреть сотрудничество с РФ в железнодорожной отрасли.

Вольвач, в свою очередь, пригласил известные монгольские бренды к развитию собственной сети торговых домов и розничных магазинов в крупных городах России.

«Со стороны министерства экономического развития эта инициатива получит самую непосредственную и всестороннюю поддержку. Наши предприятия заинтересованы и готовы играть ведущую роль в развитии монгольской энергетики, инфраструктуры, производства строительных материалов, легкой промышленности, мясопереработки», - резюмировал замминистра.