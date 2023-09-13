В России активными темпами растет жилищное строительство

Фото: Виталий Мутко, генеральный директор АО «ДОМ.РФ»

За последние 10 лет обеспеченность жильем на одного человека увеличилась с 19 квадратных метров до 28. А жилищный фонд страны вырос в 1,5 раза. Об этом заявил генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Наблюдается существенное вовлечение земельных участков в оборот под жилищное строительство. Это заметно и на территории Дальнего Востока. Сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин.

Благодаря льготным программам Дальний Восток стал лидером по вводу жилья. С 2020 года этот показатель в регионе значительно опережает средние показатели по России. «Все, что связано с инфраструктурным меню, все, что связано с мерами поддержки государства, Минстроя, ДОМ.РФ, — все работает, могу заверить», — говорит управляющий партнер по сегменту «Регионы» ГК «ФСК» Алексей Алмазов.

После появления программ льготной ипотеки, спрос на недвижимость на Дальнем Востоке сильно вырос. В связи с этим и начали расти цены на жилье. Сейчас, стоимость жилья в регионе выше на 3,4% по сравнению со среднероссийским значением.

«Можно о себестоимости говорить, можно о чем угодно, говорить. Рынок должен быть сбалансирован — спрос и предложение. Прежде всего доходы людей должны расти. Естественно, конечно, и покупательская способность», — сказал генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Из-за большого спроса на жилье появились и другие вопросы. Нехватка кадров, логистика, низкое производство строительного материала. Все эти проблемы будут решаться. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что в вопросе строительства жилья, главное - это качество. Люди должны жить в нормальных условиях.

Решить многие вопросы поможет развитие производства строй. материалов. В настоящее время в Хабаровском крае создается строительный кластер именно под строительную индустрию. К реализации такого же проекта приступили во Владивостоке.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин сообщил, что так же на Дальнем Востоке растет спрос на индивидуальное жилищное строительство. И оно стало точкой роста и возможностью улучшить демографическую ситуацию в регионе.

Еще один вопрос, который будет решаться - это маленькие квартиры.

«Мы полностью поддерживаем то, что необходимо субсидировать ставку для квартир большей площади. Если будут какие-то меры поддержки под большие квартиры, конечно же, мы достаточно быстро переориентируемся на строительство больших квартир», — заявил генеральный директор ООО «Самолет Страна» Александр Прыгунков.