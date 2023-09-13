Участники ВЭФ пытались ответить на вопрос, останется ли в мире место для любви при развитии технологий. Фото: Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, состоялась сессия под названием «Технологии будущего: осталось ли место для любви?». Участники дискуссии пришли к выводу, при любом сценарии развития технологий люди во всем мире не перестанут любить.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман напомнил, что достаточно давно идет работа над технологией создания искусственной матки и уже есть определенные успехи в данном направлении.

«Останется ли у нас место для любви? Несомненно, останется. Хотя само понятие любви нам еще неоднократно предстоит переформулировать, как это уже неоднократно делалось в прошлом», - отметил парламентарий.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подчеркнул, что остановить прогресс невозможно, поэтому человечество обречено на развитие, которое будет таить в себе вызовы и угрозы.

«И у нас должно быть достаточно и моральных сил, убеждений и нравственности, и воли политической, для того чтобы эту работу ставить на службу человечеству, а не вопреки», - считает Лихачев.

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), председатель общественного совета при министерстве труда и социальной защиты РФ Константин Абрамов поделился данными опроса, согласно которому 54% жителей России считают, что развивать технологии будущего нужно для улучшения качества и уровня жизни людей. В тоже время, по данным ВЦИОМ, большинство респондентов на вопрос о том, почему не важно развивать такие технологии, ответили, что они вредят человечеству. Кроме того, 11% россиян вообще боятся развития искусственного интеллекта.

«Развивая технологии, мы должны делать это с глубоким ощущением любви к людям и, может быть, не только к людям. И тогда технологии ответят нам взаимностью. И нам надо очень задуматься, кто мы и как мы используем технологии. Мне кажется, на сегодня эта вещь абсолютно не осознана», - признался научный сотрудник Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Илья Семериков.

Участники дискуссии также пришли к выводу, что искусственный интеллект должен развиваться при прямом участии людей, а также с учетом понятий о добре и зле.