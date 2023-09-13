Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников

Туризм - это важный фактор, способствующий укреплению дружеских отношений, а так же продвижению экономическую развитию Китая и России. В этом году Россия добавилась в список из 20 стран для выездных групповых путешествий граждан Китая. Одна из главных причин для путешествий - это возможность улучшить культурные отношения между странами, а так же обменяться опытом. Вопросы выездного туризма обсудили на Восточном экономическом форуме.

«Обе стороны последовательно возобновили безвизовую политику для групповых туров. Уверен, что под влиянием данной стратегии мы сможем привлечь еще больше туристов», — сообщил заместитель Министра культуры и туризма Китайской Народной Республики Лу Инчуань.

Пандемия коронавируса негативно сказалась на туристической отрасли. Но благодаря государственной поддержке этот показатель удалось улучшить, и можно сказать, что сейчас он находится на своем пике.

«В результате этого по прошлому году мы уже на 8% превысили доковидный уровень, и по шести месяцам этого года мы видим даже увеличение турпотока на 17%. Но это далеко не весь потенциал, который у нас есть», — сообщил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Для увеличения интереса туристов к России нужно сделать так, что бы они хотя бы один раз приехали. Ведь те, кто уже был в РФ, открыли для себя новую реальность. В 2024 году планируется более активное продвижение сферы туризма в России для путешественников из других стран.

«Очевидно, нам нужны дополнительные меры поддержки. Нам кажется, что, во-первых, нужна отдельная налоговая система, которая обеспечит эффективность инвестирования для предпринимателей, которые соберутся в этот бизнес входить. Второе, мы считаем, что нам нужен доступ к льготному финансированию. Нам нужны всевозможные инвестиционные фонды, которые могли бы быть источниками дешевых инвестиций, длинных дешевых денег и венчурных инвестиций», — такое заявление сделал президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский.

В настоящее время уже действует программа по поддержке строительства отелей. Так же свой эффект показала программа поддержки модульных гостиниц. На согласованное с Минфином внесено увеличение модульной программы еще на 10 млрд рублей.