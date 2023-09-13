Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье13 сентября 2023 7:59

Психотерапевт Крашкина: цифровой детокс и спорт помогут снизить тревожность

Если у человека бывают панические атаки, стоит обратиться к психологу
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Согласно опросу, главная причина стресса россиян – информационный фон

Согласно опросу, главная причина стресса россиян – информационный фон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стрессы современного мира часто приводят к тревожным состояниям. Справиться с ними поможет спорт и дыхательные упражнения, об этом рассказала РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

- Дыхательные упражнения можно делать по счету, с задержкой дыхания на два счета. Когда человек глубоко дышит, мозг начинает выполнять однотипные действия и перестает зацикливаться на тревоге, - считает психотерапевт.

Крашкина добавила, что не лишним будут занятия спорта, а также отказ от постоянного сидения в гаджетах.

- В первую очередь это касается новостного контента и социальных сетей, - отмечает психотерапевт.

Ранее ОТР сообщил, что, согласно опросу, главная причина стресса россиян – информационный фон. Больше половины опрошенных признали, что не могут сосредоточиться на делах из-за стабильно тревожного состояния. А 27% периодически «накрывают» вспышки паники и тревоги.

По данным Life.ru, если у человека бывают панические атаки, стоит обратиться к психологу. Также можно заняться медитацией, то есть расслабиться и позволить организму чувствовать себя в безопасности.