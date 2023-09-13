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НовостиПолитика13 сентября 2023 7:57

Путин дал официальный обед в честь Ким Чен Ына на космодроме "Восточный"

Обед начался после переговоров в расширенном составе, а затем тет-а-тет
Дарья ЧИПУРНАЯ

Президент России Владимир Путин дал официальный обед в честь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на космодроме "Восточный", который расположен в Амурской области.

Обед в честь главы КНДР начался после продолжительный переговоров.

Как сообщал KP.RU, Владимир Путин и Ким Чен Ын начали встречу на космодроме в присутствии представителей СМИ, но в таком формате переговоры продлились не больше 10 минут. После лидеры России и КНДР продолжили диалог в присутствии своих делегаций, а затем решили переговорить тет-а-тет. Диалог с глазу на глаз продлился более получаса.