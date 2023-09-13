Товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 32% за 2023 год

На Восточном экономическом форуме обсуждались вопросы развития отношений Китая и России

На Восточном экономическом форуме обсуждались вопросы развития отношений Китая и России, которые в настоящее время показывают стремительный рост. Одним из ключевых факторов роста стали торговые отношения между странами. При этом, в рамках обсуждения отмечалось, что в связи с ростом, встал вопрос о недостаточности мощностей в логистике.

«Китай остается крупнейшим стратегическим партнером России на Дальнем Востоке. В первом полугодии товарооборот увеличился еще на треть, существенный вклад в такую динамику вносят проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке», — заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Рост товарооборота между странами способствует к появлению новых требований к логистическим решениям. В решении этого вопроса активно участвует «Почта России».

«Китай для нас сейчас больше чем стратегический партнер — 96% почтового импорта приходится на наши взаимоотношения с Китаем, и это определяет необходимость более быстрых, более эффективных логистических решений», — говорит генеральный директор, председатель правления АО «Почта России» Михаил Волков.

Вице-губернатор Народного правительства провинции Хэйлунцзян Хань Шэнцзян сообщил, что уже сейчас создана новая платформа для сотрудничества стран. Кроме этого реализуются инфраструктурные проекты – это нефтепроводы, газопроводы, автомобильные переходы.

«Товарооборот за восемь месяцев 2023 года у нас вырос на 32% и достиг 155 млрд долларов, причем импорт из КНР в Россию вырос на 63% и составил 72 млрд долларов, а экспорт из России в Китай вырос на 13% и составил 83 млрд долларов», — сообщает президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин.

Для решения проблемы с железнодорожной логистикой необходимо укреплять сотрудничество в финансовой и банковской сфере, максимально облегчить расчеты между Россией и Китаем.

Осенью, в Госдуму будет внесен законопроект о международных территориях опережающего развития.

«Новый механизм позволит реализовать в приграничных районах еще больше новых проектов в партнерстве с инвесторами из КНР в логистике, сельском хозяйстве, фармацевтике, высоких технологиях», – объяснил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Кроме этого планируется увеличить срок службы подвижных составов, отвечающих техническим требованиям, в соответствии с действующими регламентами совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

«Мы намерены развивать межрегиональное сотрудничество, включая развитие личных связей между предпринимателями наших стран. Мы проводим целый ряд мероприятий», — заявил председатель правления Kai Xin Rong Group Co Ltd Ху Чжижун.