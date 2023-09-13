Женщина и трое детей захлебнулись водой при съезде авто в кювет под Омском

Женщина и трое детей погибли при съезде машины в заполненный водой кювет в Омской области. Об этом в среду, 13 сентября, заявила областная прокуратура.

Как уточнили в прокуратуре, все произошло на подъездной дороге к деревне Поспелово, расположенной в Большеуковском районе.

Согласно данным прокуратуры, 26-летняя женщина не смогла справиться с управлением. В автомобиле находились мальчики 12 и семи лет, а также девятимесячная девочка. Все они захлебнулись.

«Ввиду наличия в кювете кустарников автомобиль (практически полностью ушедший под воду) обнаружили лишь во время тщательного осмотра местности уже ночью», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.