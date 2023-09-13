Сергей Цивилев после переизбрания вступил в должность губернатора Кузбасса

Фото: Telegram-канал Сергея Цивилева

Сергей Цивилев официально вступил в должность губернатора Кузбасса после переизбрания. Торжественная церемония прошла 13 сентября в Кемерове. Глава региона, набравший на выборах 85,2% голосов избирателей, поблагодарил кузбассовцев за поддержку.

«У нас в регионе сформировалась замечательная команда, которая развивает Кузбасс при очень активной поддержке президента Владимира Путина. Президентское кадетское училище, культурно-образовательный и музейно-театральный комплекс, Северо-Западный обход Кемерова, расселение из аварийного жилья - это только малая часть того, что делается благодаря постоянной заботе президента о Кузбассе. За нашу команду отдали свои голоса свыше 85% избирателей. Это говорит о том, что кузбассовцы гордятся своим регионом, поддерживают те изменения, которые сейчас происходят, и одобряют нашу работу. Наша задача на следующие пять лет - дальнейшее улучшение качества жизни людей», - подчеркнул Сергей Цивилев.

По словам полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева, Кузбасс является регионом-лидером во многих отраслях.

«Эти пять лет были сложными, но команда Кузбасса вместе смогла прийти к достойному результату. Явка на выборы превысила 80%, это свидетельство большого доверия жителей региона», - отметил Анатолий Серышев.