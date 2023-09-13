Приоритетные направления сотрудничества России и стран АСЕАН обсудили на ВЭФ. Фото: Росконгресс

Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заинтересованы в реализации потенциала торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. К такому выводу пришли участники бизнес-диалога «Россия – АСЕАН», который состоялся в рамках Восточного экономического форума.

«Пять лет назад уровень отношений между Россией и АСЕАН был повышен до уровня стратегического партнерства, и это в целом отражает настрой наших стран на расширение всего спектра сотрудничества. Однако предстоит еще многое сделать, чтобы использовать весь потенциал нашего сотрудничества», - заявил председатель делового совета «Россия — АСЕАН» Иван Поляков.

По данным министра инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо, объем торговли между АСЕАН и Россией достиг 15,5 млрд долларов, а прямые иностранные инвестиции из России в страны ассоциации достигли 159 млн долларов.

Директор департамента многостороннего сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев отметил, что АСЕАН давно является партнером России в таких сферах, как энергетика и сельское хозяйство.

Президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что развитие отношений РФ со странами ассоциации осложнено некоторыми проблемами. В первую очередь, по его мнению, необходимо наладить авиасообщение между государствами, а затем - нормальное финансовое обслуживание всех торговых операций. Глава ТПП также сообщил, что Россия активно работает над выстраиванием новых логистических цепочек с теми странами, с которыми есть перспективы активной торговли.

Кондратьев, в свою очередь, напомнил, что в 2025 году заканчивается действие комплексных планов сотрудничества с России и АСЕАН. Однако уже достигнута договоренность о разработке полноценной стратегии экономического взаимодействия со странами ассоциации, которая будет включать перечень конкретных инвестпроектов.

По мнению Катырина, для более эффективного сотрудничества между РФ и АСЕАН необходимо развивать транспортную доступность, решать вопросы либерализации внешней торговли, а также активнее заниматься совместной конгрессно-выставочной деятельностью.

«Что касается наших отношений с Россией до 2030 года, мы должны сосредоточиться на экономике замкнутого цикла, углеродной нейтральности и цифровой экономике. Более того, мы должны искать новые пути для деловых сообществ и быстрее реагировать на региональные и глобальные изменения условий», - резюмировал Кан Зо.