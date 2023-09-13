Ученый Филиппов: северное сияние в средней полосе объяснимо выбросами на Солнце

Жители средней полосы наблюдали северное сияние Фото: Александр ГЛУЗ

Россияне могли наблюдать, так называемое, северное сияние минувшей ночью в средней полосе, в том числе, в Московской области, а также на Урале. Данное явление хотя и редкое, но не уникальное, рассказал «Газете.ru» сотрудник института земного магнетизма РАН Борис Филиппов.

- Ничего необычного в данном явлении нет. Дело в том, что на Солнце произошли выбросы, что, в последующем вызвало магнитное возмущение и высыпание частиц, - сказал ученый.

Он добавил, что свечение данных веществ в атмосфере и могли наблюдать россияне.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что мощное северное сияние, вызванное вспышкой на солнце, наблюдали в небе жители центральных регионов России вечером 12 сентября. В ночь на 13 сентября природное явление добралось и до жителей Ярославской, Тверской, Рязанской, Нижегородской областей.

По данным RT, северное сияние возникает лишь в том случае, если солнечный ветер вступает в контакт с магнитным полем Земли. Если солнечный ветер будет недостаточно сильным, северного сияния не случится. Таким образом, одних магнитных бурь недостаточно для того, чтобы вызвать полярное сияние.