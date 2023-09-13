Педиатр Маркова: проглоченная ребенком батарейка вызывает сильный ожог слизистой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Педиатр Дарья Маркова рассказала, как оказать первую помощь ребенку, проглотившему из любопытства инородный предмет. Серьезную травму могут нанести батарейки, магниты и предметы неправильной формы с острыми краями. Мелкие детали (это могут быть бусинки, пуговицы, части конструктора) могут выйти самостоятельно вместе с калом примерно через сутки.

Если ребенок проглотил инородный предмет, необходимо сразу вызвать врача. Нужно экстренно извлечь предмет, так как он может привести к трагическим последствиям.

Следует знать, что батарейки вызывают химический ожог слизистой органов, а магниты перетирают оболочку желудка. Предметы с острыми краями могут проткнуть стенки кишки, и тогда содержимое желудка попадет в брюшную полость.

Диагностика и методы удаления инородных предметов.

Если ребенок проглотил металлический предмет, то используют рентген, а если пластиковый - эндоскопическую диагностику, которую сразу же совмещают с удалением. Все действия по извлечению предметов занимают не более получаса, и проводят их под медикаментозным сном.

- Если деталь имеет острые кончики или неровную поверхность, то после захвата ее накрывают специальной внешней трубкой. Она защищает стенки органов от повреждения, - пояснила педиатр Маркова в статье «Газеты.Ru».

Ранее педиатр детской клиники Ильмира Шарипова объяснила телеканалу «360» порядок действий, если ребенок подавился едой.

В этом случае применяется метод Геймлиха. Нужно встать позади и снизу вверх нажимать на область между пупком и ребрами. Делать это следует, пока инородное тело или пища не выйдут. Стучать ребенка по спине категорически нельзя, застрявший предмет может начать продвигаться дальше по дыхательным путям.