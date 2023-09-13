Онколог Черемушкин: резкое похудение и аллергии могут свидетельствовать о раке

Врачи рекомендуют людям старшего возраста регулярно проходить профилактические осмотры Фото: Иван МАКЕЕВ

Выявление рака на ранних стадиях позволяет успешно справляться со многими видами заболевания, поэтому, необходимо, при первых признаках обращаться к врачам. Состояния, которые должны насторожить назвал NEWS.ru врач-онколог Евгений Черемушкин.

- Потеря веса за короткий срок - за этим может скрываться множество заболеваний, в том числе и рак. Также, онкология может сопровождается аллергическими реакциями, - отметил врач.

По словам медика, тревожными симптомами, в том числе, можно назвать одышку при небольшой физической активности и вздутие живота.

Ранее KP.RU сообщил, что риск заболеть раком повышается с возрастом, особенно после 50 лет. Поэтому людям старшего возраста важно регулярно проходить профилактические осмотры. Медики рекомендуют женщинам посещать маммолога с 35-40 лет.

По данным специалистов, саркома и рак сетчатки считаются самыми редкими видами онкологии. А самыми опасными — рак надпочечников и анального канала.