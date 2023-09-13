Киркоров: Пластическая операция чуть не убила Аллу Пугачёву Фото: Евгения ГУСЕВА

Филипп Киркоров рассказал о том, как однажды его бывшая супруга, Алла Пугачёва, едва не скончалась от пластической операции, проведённой ей за границей. По его словам, певицу спасли московские врачи, о чём Киркоров сказал в эфире шоу «Малахов».

«Она подписала бумаги. Она поняла, что если останется там, то её не станет, у неё чуйка. Она вернулась в Москву, её спасли наши доктора», - вспоминал в эфире Киркоров.

Артист не уточнил, какую именно делала себе операцию Пугачёва, и когда точно это происходило, но заявил, что ситуация практически вышла из под контроля, и его бывшая жена тогда легко могла умереть. Впрочем, после этого Киркоров указал на то, что сейчас Пугачёва замечательно выглядит, и пожелал ей крепкого здоровья.

Напомним, что Пугачёва сбежала из России после начала спецоперации, оскорбив всех граждан РФ, власти и саму страну. С тех пор несколько раз она возвращалась на родину, но большую часть времени проводит за рубежом.

Ранее KP.RU сообщил, что Тамара Глоба, хорошо знакомая с Пугачёвой, анонсировала скорое возвращение певицы в Россию.