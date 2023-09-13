Автоэксперт Овчинникова: к концу года запчасти на машину могут подорожать на 15% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автоэксперт Татьяна Овчинникова рассказала о причинах подорожания автомобильных запчастей в России.

По словам специалиста, если курс рубля не изменится, то средняя стоимость запчастей в стране к концу года увеличится на 10-15%. Основная причина - валютная переоценка. Произошло ослабление рубля, которое отразилось на стоимости.

Другая причина - на рынке запчастей существует временная задержка в ценообразовании, поэтому на некоторые детали цены еще не отреагировали на курсовой скачок.

Всех дороже обходятся крупные детали, которые везут под заказ, а также запчасти для кузова и оптика.

Не менее дешево можно приобрести детали для европейских и американских брендов автомобилей, отметила эксперт корреспонденту «Газеты.Ru».

Тем временем, авторынок в РФ восстанавливается, несмотря на цены и санкции. Лишь за август 2023 года россияне приобрели 110 тысяч авто, пишет Life.

При этом значимую поддержку отрасли оказывает китайский автопром, уверены специалисты. Так, за последние 12 месяцев доля продаж иномарок из КНР в России выросла более чем в два раза и уже приблизилась к 60%, пишет RT.