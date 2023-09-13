Таблички и вывески на русском языке запретили в украинском Чернигове, фото: соцсети Тараса Креминя

Власти украинского города Чернигов запретили вывешивать на улицах таблички, вывески и прочие аналогичные информационные баннеры, текст на которых написан на русском языке. Об этом в своих социальных сетях написал языковой омбудсмен Тарас Креминь.

«В Чернигове запрещено использовать язык Российской Федерации на любых вывесках, информационных табличках и наружной рекламе, а также принимаются меры по недопущению нарушений языкового закона», - заявил Креминь.

Напомним, что ассимиляционный, русофобский закон, запрещающий и всячески дискриминирующий носителей русского языка, был принят на Украине летом 2022 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что Киев уже долгие годы проводит неофициальную политику угнетения русскоговорящих, и только недавно «узаконил» свои действия.

Ранее KP.RU сообщил, что Украина приняла новый нацистский закон, суть которого направлена только на поиск новых источников дохода в опустевший бюджет.