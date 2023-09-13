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НовостиЭкономика13 сентября 2023 16:25

Глава "Почты России" подтвердил одобрение комиссии за посылки с маркетплейсов

Михаил Волков отметил, что участники рынка высказались в поддержку инициативы
Елена АКИМОВА

О том, что «Почта России» может собирать комиссию с посылок, отправляемых маркетплейсами, говорят уже несколько месяцев. В рамках Восточного экономического форума сообщил глава "Почты России" Михаил Волков затронул судьбу острой темы. Он отметил, что предложение нашло понимание среди нескольких крупных участников рынка. Законопроект, которым будет введен оборотный платеж в пользу почты, может получить поддержку.

Он отметил, что речь вовсе не о комиссии для почты, а о предоставлении равного доступа гражданам к базовым сервисам.

Ежегодные сборы с интернет-ретейлеров могут составить 24-25 млрд рубле, но цифра очень приблизительна и может варьироваться.

- Мы в любом случае примем любое решение государства, так как 100%-ный акционер "Почты" - это само государство, - сказал Волков ТАСС.

В Минцифре поддерживают нововведение, а вот в Ассоциации участников рынка электронной коммерции отмечали, что подобная комиссия приведет к росту затрат малого бизнеса. Как следствие, эти товары станут дороже для покупателя.

Представитель крупнейших маркет-плейсов и интернет-магазинов, ожидаемо, выступают против инициативы.