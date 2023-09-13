Терапевт Ашихмин: метеозависимость не имеет научного объяснения Фото: EAST NEWS

Научных доказательств влияния магнитных бурь на человека не существует, несмотря на то, что люди часто связывают ухудшение самочувствия с магнитными бурями. Об этом рассказал терапевт Ярослав Ашихмин в беседе с «Лентой.ру».

— У людей ухудшается здоровье, появляются непонятные ощущения, и они пытаются какими-то факторами это объяснить — атмосферным давлением, бурей магнитной. Мы просто не знаем, почему происходят очень многие процессы. Научного объяснения феномен метеозависимости не имеет, — отметил специалист.

При этом кардиолог Юлия Маршинцева порекомендовала тем, кто чувствует ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, соблюдать правильное питание и более внимательно следить за здоровьем. Эти слова специалиста опубликовал телеканал «360».

Стоит отметить, что с 13 сентября в России ожидается сильная магнитная буря. Она может продлиться около трех дней. Кроме ухудшения самочувствия, могут наблюдаться перебои работы некоторых устройств и приборов. Об этом рассказали «Известия».