Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась врачам на боль в животе и родила Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону произошёл курьёзный случай с одной из местных жительниц. Женщина обратилась в больницу с жалобами на боль в животе, считая, что у неё миома матки и цистит. Однако всё оказалось куда более прозаично - пациентка оказалась беременна, узнав об этом за час до родов. Об этом пишет КП-Ростов.

«Но когда ее обследовали наши гинекологи, они сразу поняли, что женщина уже в родах, у нее были потуги. Наши врачи развернули в операционной все, что необходимо в таких случаях, чтобы была возможность принять роды. Через несколько минут женщина успешно родила отличного малыша. Крепкий и здоровый малыш весом 3,5 килограмма, рост 52 сантиметра», рассказала замглавврача больницы №8 Наталья Пивненко.

Прежде женщина не состояла нигде на учёте и ростовские врачи не были в курсе её беременности. В отделении, куда обратилась пациентка, не было оборудованной для принятия родов комнаты. Тем не менее, роды прошли успешно, после чего женщину и малыша перевели в подходящую больницу.

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