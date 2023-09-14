«Ледоколы и не только»: Что нужно для развития Северного морского пути

Кэ Цзинь, представитель NewNew Shipping Line. Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Северный морской путь – один из главных приоритетов развития на Дальнем Востоке и в Арктике на ближайшие лет десять. Его запуск на полную мощность позволит России занять важное место в глобальной торговле. Объемы грузоперевозок между странами растут с каждым годом. Тот же Суэцкий канал временами уже не справляется с таким потоком. И это может провоцировать серьезные проблемы в мировой экономике. Например, резкое удорожание товаров. Как ускорить развитие СМП и при этом учесть все возможные нюансы? Все это обсудили на сессии «Мировой транспортный северный путь» в рамках ВЭФ-2023.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В АРКТИКЕ ВЫСОКАЯ

- Прямо ответить на ваш вопрос, какое значение имеет Севморпуть для страны, честно говоря, затруднительно, но можно сказать одним словом — огромное. Дальше надо разбивать на различные направления: транспорт, инфраструктура, экология, закрепление населения, перспективы изменения климата, на которые мы повлиять не можем, а мы можем только приспособиться, - задал тон дискуссии Сергей Иванов, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

О значении СМП говорят и цифры. Если в 2014 году по нему провезли лишь 4 млн тонн грузов, то в 2022 году перевезли уже 34 млн тонн грузов.

- Мы сейчас видим, что с учетом складывающейся конъюнктуры у нас меняются логистические цепочки с ориентацией на восточное направление, и в этой связи роль Северного морского пути как новой дополнительной транспортной артерии существенно возрастает, - пояснил Гаджимагомед Гусейнов, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По сути, Россия сейчас входит в новый этап освоения Арктики. Отдача на вложенный капитал уже высокая. Но и потенциал развития остается огромным.

- Если переводить в цифры, есть разные оценки, сколько Арктика сейчас занимает в ВВП нашей страны. Я предположу, что правильные цифры все-таки ближе к 15%, и если говорить именно об этом параметре, то каждый шестой рубль, который создается в нашей стране, создается в Арктике. Если говорить о численности населения, то на сегодняшний день в Арктике проживает 2,4 — 2,5 млн человек, то есть это примерно 1,6% от всего населения нашей страны. Если смотреть только на эти характеристики, то можно сделать очевидный вывод: производительность в Арктике — очень высокая, и фактически, на сегодняшний день, это наша кладовая, где создается в каком-то смысле инвестиционный мегапроект, - уточнил Владимир Панов, специальный представитель по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАВИГАЦИИ

Ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане непредсказуемая, особенно в восточной части, где затруднена круглогодичная навигация. Поэтому одним из главных остается вопрос безопасности транзита. Ведь грузоотправителю и получателям важны гарантии, что судно дойдет до пункта назначения.

- Главный фактор, решающий вопросы безопасности мореплавания, находится в голове у штурмана, который определяет, каким курсом ему идти, как использовать те естественные условия, в которых он оказался: трещины во льду, ледовитость, движение льда и так далее. Поэтому мы должны наших штурманов обеспечивать оптимальной своевременной метеоинформацией, хорошей надлежащей связью, гидро-метеорологическими условиями, навигационными картами, - объясняет Евгений Амбросов, заместитель председателя правления компании «НОВАТЭК».

- Ответственные операторы говорят: безопасность превыше всего. Все участники понимают, что этот критерий в Арктике мы обязаны выполнять. С Арктикой на «ты» разговаривать нельзя, с Арктикой нужно разговаривать только уважительно, на «вы», опираться на лучшие научные решения, - уточняет Сергей Франк, председатель совета участников судоходства по Северному морскому пути.

Чтобы повысить безопасность на всем протяжении СМП, необходимо создание аварийно-спасательного и грузового флота арктического класса.

- Мы фокусируемся на формировании текущей и перспективной грузовой базы, обеспечении безопасности судоходства, строительстве флота — как аварийно-спасательного, так и необходимого грузового. Здесь сконцентрированы все министерства. Мы ориентируемся на грузопоток к 2024 году — порядка 80 млн тонн, а к 2030 году показатель по грузообороту должен достичь 150 млн тонн, - рассказал о планах Гаджимагомед Гусейнов.

ЛЕДОКОЛЫ И КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ

Тем не менее, чтобы достичь этих показателей, нужно увеличить флот и запустить круглогодичную навигацию. Это планируется сделать с 2024 года. И постепенно наращивать темпы.

- Мы сделали расчет необходимого количества ледоходов, которое нам потребуется для обеспечения круглогодичной навигации. Дополнительно к тем трем ледокольным судам, которые у нас сегодня работают от компании «Росатомфлот», нам необходимо будет в 2024 году один дополнительный ледокол в восточный сектор Арктики, в 2025 году нам потребуется два ледокола, и с 2026 года — три дополнительных ледокола, - подсчитал Евгений Амбросов.

При этом суда ледового класса логично использовать лишь в холодных водах. А доставлять эти грузы до конечных потребителей – на обычных судах. И здесь на помощь приходят китайские партнеры.

- Мы планируем в следующем году ввести в эксплуатацию еще 8-10 контейнеровозов, что даст нам возможность обеспечить постоянную перевозку грузов из Китая, Японии, Кореи, стран Юго-Восточной Азии до Архангельска, Санкт-Петербурга, Калининграда и других регионов, - пояснил Кэ Цзинь, представитель NewNew Shipping Line.

СПРАВКА «КП»

Восьмой Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Девиз форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступил Фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» - официальный информационный партнер ВЭФ-2023.