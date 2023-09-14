«Меньше дискуссий – больше дела»: Как будет развиваться Восточный полигон

Спрос на провозные мощности растет с каждым годом Фото: Евгения ГУСЕВА

Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа и повседневная жизнь каждого дальневосточника сильно связаны с состоянием Восточного полигона российских железных дорог. Сейчас он работает на пределе своих возможностей. РЖД старается расширять узкие места, но это не спасает ситуацию. При этом увеличение нагрузки на главную транспортную артерию Дальнего Востока является сдерживающим фактором для развития регионов Дальнего Востока. И это не позволяет в полной мере развивать торгово-экономические отношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Как устранить инфраструктурные ограничения? Этот и другие вопросы обсудили участники сессии «Тернистый Восточный полигон: как ускорить трансграничное сотрудничество», которая прошла в рамках ВЭФ-2023.

Спрос на провозные мощности растет с каждым годом. А в последнее время дисбаланс между спросом и предложением резко вырос. При том что альтернативных возможностей для перевозки отдельных грузов не существует.

- С учетом грузовой базы, перестройки всей логистики на восточные направления, мы видим необходимость дальнейшего развития Восточного полигона. В этом году нам предстоит достигнуть 173 млн тонн провозной способности по итогам года, а в 2024 году - 180 млн, - заявил Валентин Иванов, замминистра транспорта России.

При этом в ведомстве сделали оценку перспективной грузовой базы к 2030 году. Выяснилось, что суммарно может прибавиться еще 80 млн тонн дополнительных грузов. Для этого в Минтрансе планируют активно развивать сеть транспортно-логистических центров на всем протяжении маршрута. Тем не менее, по словам экспертов, сейчас важно быстро определить приоритеты и начать реализацию намеченных планов.

- Чтобы не повторить ошибок второго этапа, нам надо определиться, что делать максимально быстро. Иначе мы уйдем в обсуждения, дискуссии: 4,5 года обсуждали, что же нам делать — осталось три года на стройку, - привел пример Андрей Макаров, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги».

По словам участников дискуссии, необходимо наладить оперативную реализацию инфраструктурных проектов на Восточном полигоне, особенно ускорить темпы подготовки проектной документации. Тем более что деньги на эти цели есть.

- Мы будем поддерживать и активно участвовать во всех мерах, которые будут позволять опережающим образом финансировать этот проект. У ВЭБ.РФ, как у института развития, который, в том числе, специализируется на работе на Дальнем Востоке, есть свои инструменты — это и льготное финансирование, и фабрика проектного финансирования, - рассказал Артем Довлатов, заместитель председателя ВЭБ.РФ.

СПРАВКА «КП»

Восьмой Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Девиз форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступил Фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» - официальный информационный партнер ВЭФ-2023.