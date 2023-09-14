Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 сентября 2023 5:42

В Саратове локализовали пожар после разгерметизации газопровода

ЧП произошло близ поселка Красный Октябрь
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Саратове локализовали пожар. Фото: Telegram-канал Юрия Юрина

В Саратове локализовали пожар. Фото: Telegram-канал Юрия Юрина

Пожар на газопроводе в Гагаринском районе Саратова локализован. Об этом сообщил представитель администрации Саратовской области Юрий Юрин в Telegram.

По данным Юрина, огонь с газопровода перекинулся на траву, площадь ее возгорания составила два гектара.

"Пострадавших нет. Газоснабжение не предназначено для потребления населения", - сообщил он, уточнив, что экстренные службы продолжают работать на месте.

Напомним, "КП-Саратов" сообщил о мощном пожаре ранним утром в области, в результате чего в небе сразу появился густой столб черного дыма. Позже выяснилось, что возгорание произошло на газопроводе из-за его разгерметизации. ЧП произошло близ поселка Красный Октябрь.