В Саратове локализовали пожар после разгерметизации газопровода

В Саратове локализовали пожар. Фото: Telegram-канал Юрия Юрина

Пожар на газопроводе в Гагаринском районе Саратова локализован. Об этом сообщил представитель администрации Саратовской области Юрий Юрин в Telegram.

По данным Юрина, огонь с газопровода перекинулся на траву, площадь ее возгорания составила два гектара.

"Пострадавших нет. Газоснабжение не предназначено для потребления населения", - сообщил он, уточнив, что экстренные службы продолжают работать на месте.

Напомним, "КП-Саратов" сообщил о мощном пожаре ранним утром в области, в результате чего в небе сразу появился густой столб черного дыма. Позже выяснилось, что возгорание произошло на газопроводе из-за его разгерметизации. ЧП произошло близ поселка Красный Октябрь.