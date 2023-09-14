Росстат: с начала осени отечественные авто подорожали сильнее иномарок Фото: Александр ГЛУЗ

Отечественные автомобили с начала осени резко подскочили в цене. Как сообщает Росстат, больше всего подорожали новые авто. С конца августа до 11 сентября они подорожали на 0,7%. А импортные прибавили в цене 0,6%. Такие данные приводит Росстат.

А с начала года рост цен на отечественные авто составил 7,5%, на иномарки — чуть более 4%. Цены на иностранные авто растут за счет прибавления тарифа по утильсбору.

Теперь сбор за «малолитражки» с возрастом до 3 лет, теперь составляет не 48,2 тыс. руб., а 81,2 тыс. руб. Машины с дизельным двигателем - с 178,4 тыс. руб. до 300,6 тыс. руб, пишут "Новые известия".

Тем временем, газета «Известия» сообщает, что подорожали не только новые авто, но и машины с пробегом. Они стали дороже на 28,6%. Если вести речь в финансовом выражении, то прибавка составила почти 1 миллион рублей.

Несмотря на внушительный рост цен, россияне с начала года купили более 4,4 млн автомобилей.

Чаще всего выбирали Kia Rio - было продано 13 187 машин. На второй строчке по популярности - Lada Granta — 13 134 ед. А замыкает тройку лидеров Hyundai Solaris -12 812 машина.