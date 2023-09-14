Азаров: Украина списала сотни миллиардов из бюджета на закупки плохого оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти на Украине списали сотни миллиардов бюджетных гривен на закупку по завышенной цене боеприпасов и снарядов плохого качества. Об этом сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в своем телеграм-канале.

По словам Азарова, больше всего представители президентской фракции списали бюджетных средств на закупку боеприпасов.

"По скромным подсчетам киевские власти украли более сотни миллиардов бюджетных гривен. Больше всего представители "слуг народа" списали бюджетных денег на закупку боеприпасов. Покупали плохое по качеству старье по "золотой цене", - заявил Азаров.

Также политик добавил, что чиновники выделяли миллионы на "пустые коробки", такая же ситуация обстоит с ПВО. Азаров привел в пример покупку четырех ракет ПВО "на бумаге", хотя на самом деле их было три.

Ранее Азаров заявил, что политики на Украине перекладывают друг на друга ответственность за провал перед западными покровителями.