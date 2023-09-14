Юрист Южалин: работодатель обязан давать студентам-очникам дополнительный отпуск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Юрист Александр Южалин рассказал, на какие аспекты надо особенно обратить внимание при устройстве на работу студента, обучающегося в очном формате.

Прежде всего, если студента принимают на работу для прохождения практики, то работодатель должен заключить с ним срочный трудовой договор. Далее, надо учитывать возраст. Если практикант несовершеннолетний, то его принимают на сокращенное рабочее время. А также не допускают к работе во вредных условиях, ночных клубах, продаже алкоголя, к сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни.

Но право на ежегодный оплачиваемый отпуск (31 календарный день) у студента сохраняется.

Важно знать, что начальник обязан предоставлять студентам-очникам дополнительные отпуска без сохранения зарплаты. Для студентов вузов: для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году. Для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца.

- Для студентов среднего профессионального образования: для прохождения промежуточной аттестации - десять календарных дней в учебном году. Для прохождения государственной итоговой аттестации - два месяца, - пояснил Южалин RT.

Ранее депутат Александр Мажуга заявил «Газете.Ru» о том, что не видит ничего плохого в использовании студентами нейросетей при написании дипломной работы. Он считает, что выпускнику необходимо переработать текст самостоятельно, сделать его оригинальным и новым.