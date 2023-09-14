Олег Митволь признан виновным в хищениях при строительстве метро в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Суд в Красноярске приговорил бывшего заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя к 4,5 года колонии за хищения при строительстве метро в Красноярске.

«Назначить наказание четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – огласил решение судья.

Экс-замглавы Росприроднадзора был взят под стражу в зале суда. Митволь заявил, что не согласен с приговором и намерен его обжаловать.

Напомним, проектировщика красноярского метро обвиняли в хищении 900 миллионов рублей. Его задержали прошлым летом при попытке вылететь в Дубай из аэропорта «Внуково». Митволь почти сразу заявил, что готов возместить ущерб, и попросил отправить его под домашний арест вместо СИЗО. Свою позицию он обосновывал тем, что у него мама-инвалид, неработающая жена и дочь. Но суд отказал в этой просьбе.

Сайт KP.RU рассказывал историю Олега Митволя от бизнеса в 90-х годах до суда за хищения при строительстве метро в Красноярске.