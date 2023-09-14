Politico: Зеленский может оказаться за одним столом с представителем РФ в СБ ООН Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может оказаться за одним столом с российским представителем на заседании Совбеза ООН. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов.

По данным дипломата, Владимир Зеленский рассчитывает получить поддержку от других государства в ходе выступления Генеральной Ассамблее ООН, а также на встречах с лидерами зарубежных стран.

Источник отметил, что в случае, если на следующей неделе пройдет специальное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, то Зеленский, возможно, сможет публично объяснить свою позицию за одним столом с представителем России.

Между тем, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соски заявил о том, что зимой на Украине может произойти революция против Владимира Зеленского.