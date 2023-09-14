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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:46

Генпрокуратура России признала нежелательной организацию EastCham Finland

Руководство EastCham Finland объявило о переориентации работы с РФ на Украину и осудило действия России, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генпрокуратура России признала нежелательной организацию EastCham Finland

Генпрокуратура России признала нежелательной организацию EastCham Finland

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность организации EastCham Finland, которая имеет представительство в Санкт-Петербурге.

Как заявляется на сайте ведомства, после начала спецоперации деятельность организации кардинально изменилась, перестав соответствовать изначально заявленной цели – содействию развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Финляндией. Руководство EastCham Finland официально объявило о переориентации работы на Украину, страны Закавказья и Средней Азии и выступило с осуждением действий РФ, сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что организация продвигает идеи отказа от экономического сотрудничества с Москвой и принуждает другие компании прекратить работу на российском рынке, оказывая им консалтинговые услуги по незаконному выходу. Деятельность EastCham Finland, несмотря на наличие в ее уставе норм об отсутствии политических целей, выходит за рамки декларированных задач, добавили в Генпрокуратуре.