Генпрокуратура России признала нежелательной организацию EastCham Finland Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность организации EastCham Finland, которая имеет представительство в Санкт-Петербурге.

Как заявляется на сайте ведомства, после начала спецоперации деятельность организации кардинально изменилась, перестав соответствовать изначально заявленной цели – содействию развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Финляндией. Руководство EastCham Finland официально объявило о переориентации работы на Украину, страны Закавказья и Средней Азии и выступило с осуждением действий РФ, сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что организация продвигает идеи отказа от экономического сотрудничества с Москвой и принуждает другие компании прекратить работу на российском рынке, оказывая им консалтинговые услуги по незаконному выходу. Деятельность EastCham Finland, несмотря на наличие в ее уставе норм об отсутствии политических целей, выходит за рамки декларированных задач, добавили в Генпрокуратуре.