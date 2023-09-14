Ракетный корабль «Самум» уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Ракетный корабль Черноморского флота России «Самум»
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Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки на ракетный корабль Черноморского флота России «Самум», сообщает Министерство обороны РФ. Для этого использовался безэкипажный катер.
«14 сентября около 16:30 ВСУ осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум» в акватории Черного моря», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отметили в министерстве, безэкипажный катер ВСУ был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.
Напомним, в четверг, 14 сентября, самолеты морской авиации России уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в Черном море.