Финансист Воронкова: продажа валютной выручки может снизить курс рубля

Минфин предлагает ввести репатриацию валютной выручки экспортеров Фото: Иван МАКЕЕВ

Решение о введении обязательной продажи валютной выручки может привести к изменению курса рубля. Об этом рассказала РИАМО финансист Елена Воронкова.

- Регулирование валютного контроля – это сфера компетенции Центробанка РФ. Центробанк выступает против, поскольку опасается, что это будет сильно давить на курс рубля, - отметила Воронкова.

По словам эксперта, в настоящий момент экспортерам разрешено оставлять валютную выручку за границей. 14 сентября стало известно, что Минфин предлагает ввести репатриацию (обязательный возврат в РФ) валютной выручки экспортеров.

Ранее RT сообщил, что российские власти не собираются проводить деприватизацию и поднимать налоги для бизнеса. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. Тогда же глава государства призвал предпринимателей активнее инвестировать деньги внутри страны.

По данным телеканала «360», на рынок в ближайшие месяцы будут поступать более высокие объемы валютной выручки. Это произойдет из-за выросших цен на экспортные товары.