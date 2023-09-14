Многоквартирный дом загорелся в Махачкале из-за взрыва газа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В жилом пятиэтажном доме в Махачкале произошёл взрыв газа, в результате которого начался сильный пожар. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, информация о пострадавших уточняется.

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в поселке Семендер по улице Елизарова, д. 25, в многоквартирном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси», - заявили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что взрыв произошёл на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома, после чего вспыхнул пожар. На видео, заснятом очевидцами, пожар охватил верхние этажи дома.

Ранее KP.RU опубликовал полную хронологию жесточайшего взрыва, произошедшего в Махачкале 14 августа 2023 года, когда на окраине города взорвалась автомобильная заправка. Огромное количество пострадавших объяснили тем, что люди собрались вокруг пожара и снимали его на видео.