Дептранс опубликовал видео страшной ночной аварии в Москве

В Москве произошло ДТП в ночь на 15 сентября. Фото: Сергей ГАПОН

Видео аварии на Тверской-Ямской в Москве опубликовал Дептранс. ДТП произошло в ночь на пятницу 15 сентября.

Сообщается, что в районе дома 36с1 водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Машина столкнулась с другим авто и перевернулась.

Накануне в Мурманской области в жутком ДТП погибли трое взрослых и малыш. Машину разорвало на части. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что автомобильная авария в Запорожской области унесла жизни троих человек. ДТП произошло на 596 километре автодороги «Новороссия» в Бердянском районе.

В то же время массовое ДТП произошло на развязке КАД из Петербурга в Кронштадт днем 14 сентября. На дорогу кто-то разлил моторное масло. Из-за этого проезжая часть стала скользкой. На трассе столкнулись 10 машин, которые собрались в четыре отдельных аварии.