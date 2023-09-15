Депутата Рады Шуфрича задержали по обвинению в госизмене

Депутат Рады Шуфрича задержали по обвинению в госизмене Фото: Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала по делу о государственной измене депутата Верховной рады, избиравшегося от ныне запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), Нестора Шуфрича. Об этом пишет украинский журналист Юрий Бутусов.

«Сегодня проходит более 50 обысков по делу Шуфрича», - сообщает журналист.

Как передает Бутусов, политика обвиняют в том, что он якобы по заданию экс-депутата Верховной рады Владимира Сивковича выступал на украинских и российских телеканалах для дельнейшего «распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики».

Напомним, ОПЗЖ считалась ведущей оппозиционной партией Украины. Однако в конце марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский объявил о приостановке на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, которые, якобы, связанных с Москвой.