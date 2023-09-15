Глава Кузбасса Сергей Цивилев: на Северо-Западном обходе Кемерова открыт первый участок для движения

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о запуске транзитного движения по новому путепроводу на строящейся автодороге «Северо-Западный обход Кемерова». Путепровод расположен в районе поселка Звездный. После его открытия транспорту не нужно будет делать крюк по объездной дороге. Водители смогут проезжать в сторону Юрги и обратно над строящейся трассой.

«Это первый объект дороги-обхода, который мы запускаем в эксплуатацию, причем делаем это на год раньше запланированного срока, - рассказал Сергей Цивилев. - Строительство начато в 2021 году, за это время удалось выполнить колоссальный объем. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы сохраняем высокий темп работ». Автодорога «Северо-Западный обход Кемерова» значительно разгрузит улицы Кемерова от транзитного грузового транспорта, движущегося по федеральной трассе «Сибирь».

«Ежедневно более тысячи человек строят важную для развития экономики Кузбасса трассу, открыть которую планируется осенью 2024 года», - отметил губернатор.