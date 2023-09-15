Путин рассказал Лукашенко о ситуации в российской экономике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко рассказал о ситуация в российской экономике, которая, по его словам, стабильная и надежная.

«Мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Здесь все стабильно, надежно развивается, слава Богу», - отметил он.

Российский лидер также пообещал подробно проинформировать белорусского коллегу о завершении процесса подготовки бюджета, уточнив, что состояние экономики России отражается на взаимодействии в рамках Союзного государства.

Напомним, ранее Путин, комментируя состояние экономики в стране, отметил, что частные структуры развиваются быстрыми темпами.