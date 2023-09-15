Патрушев: послы США и Британии пытались сорвать встречу по безопасности в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Послы США, Британии и Франции попытались сорвать международную встречу по безопасности под эгидой Совбеза РФ. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в своей статье в российском журнале "Разведчик".

По словам Патрушева, Россия остается открытой для сотрудничества со всеми конструктивно настроенными странами. Кроме того, большинство государств готовы к совместной работе в таком направлении, об этом свидетельствует международная встреча высоких представителей в России. Тогда в форуме участвовали делегации из 101 страны.

"Мероприятие состоялось в непростой международной обстановке, когда оказывалось неприкрытое давление и послы США, Англии и Франции пытались заставить ее участников отказаться от поездки в Россию", - заявил Патрушев.

Также секретарь Совбеза добавил, что такие действия ни для кого не были неожиданностью.

Ранее Николай Патрушев заявил, что за последние годы были обезврежены сотни сотрудников зарубежных спецслужб, которые причастны к разведывательно-подрывной работе против России.