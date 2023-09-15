Диетолог Михалева: Осенью чаще хочется высококалорийной пищи из-за светового дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-эндокринолог Оксана Михалева назвала причины, из-за которых осенью появляются лишние килограммы.

Одна из главных причин – отсутствие физической активности (мешают погодные условия).

По словам специалиста, в день необходимо проходить не менее 10 тысяч шагов в течение 2-х часов, причем эта нагрузка полезна для людей в любой возрастной категории (начиная с трех лет).

Следующая причина - это неправильное питание. Осенью в организме человека уровень мелатонина возрастает, а выработка серотонина – гомона радости – снижается, поэтому появляется вялость и хандра. Чтобы восполнить утраченное настроение, человек испытывает потребность в пище, богатой углеводами и жирами. Соответственно, такие продукты человек с удовольствием употребляет, повышая выработку нейромедиаторов. К сожалению, вместе с хорошим настроением, появляются и лишние килограммы.

Очень важно, несмотря ни на какие погодные изменения, продолжать заниматься физкультурой. Также необходимо следить за питанием. В рационе должны обязательно присутствовать в большом количестве фрукты и овощи. Исключить высококалорийные продукты, такие как: сладости и мучные изделия. Есть их - не лучший способ избавиться от осенней депрессии.

-Преимущество следует отдавать высокобелковым продуктам. К ним относятся нежирное мясо, рыба, цельные злаки, бобовые, нежирные молочные продукты, - подытожила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Кстати, дефицит витамина D в организме вызывает у человека хандру и апатию. Многие люди по причине нехватки солнца в осенний период сталкиваются с подобными состояниями, передает телеканал "360".