Путин: США не умеют танцевать танго вдвоем, пытаясь решать все силой Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко прокомментировал ранее сказанные слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва и Киев «станцуют свое танго».

Российский лидер отметил, что Вашингтон сам не умеет «танцевать танго» вдвоем, решая все вопросы с позиции силы, однако, при этом «пытается кого-то учить». По его словам, США «сами этого делать не умеют и не хотят».

«Они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы», - подчеркнул российский президент.