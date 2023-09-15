Елена Ульянова Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Умерла Елена Ульянова, дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова. Женщине было 63 года, об этом сообщает mk.ru.

Елена Ульянова скоропостижно скончалась вечером 14 сентября. В 21:40 ее нашли мертвой в квартире на Большой Бронной улице. Причина смерти пока не сообщается.

Дочь Елена родилась в браке советского актера Михаила Ульянова и актрисы Аллы Парфаньяк. Она не пошла по стопам родителей, а стала художником-графиком. У Елены есть дочь от брака с журналистом Сергеем Марковым. В 2007 году женщина успела стать бабушкой - дочь родила двойню.

13 сентября умер знаменитый советский и армянский актёр кино и театра Самвел Саркисян. Ему было 67 лет. Об этом сообщил Союз театральных деятелей Армении, не уточняя причину смерти своего коллеги.